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Автогонки

Шварцман финишировал третьим в первой гонке сезона "Формулы-2"

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье
Роберт Шварцман Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Роберт Шварцман
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Британский пилот команды UNI-Virtuosi Каллум Айлотт стал победителем первой гонки первого этапа гоночной серии "Формула-2", который проходит в Австрии.

Второе место занял новозеландец Маркус Армстронг из ART, третьим стал пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema. Все трое являются членами академии команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари".

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) финишировал 12-м, но к его времени было добавлено пять секунд штрафа, и он откатился на 14-е место, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) сошел из-за технических проблем. Партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер стал 11-м.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Шварцман проводит первый сезон в "Формуле-2", в прошлом сезоне он стал чемпионом "Формулы-3". Для Мазепина текущий сезон в "Формуле-2" второй в карьере, для Маркелова - седьмой.

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