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Футбол в Испании

"Сельта" сыграла вничью с "Бетисом" в чемпионате Испании. Смолов провел на поле 53 минуты

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 4 июля. "Сельта" сыграла вничью с "Бетисом" со счетом 1:1 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Нолито (22-я минута), у гостей отличился Зуахир Феддаль (79). Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов появился на поле в стартовом составе и был заменен на 54-й минуте. "Сельта" не может выиграть в третьем матче чемпионата подряд.

В турнирной таблице "Сельта" занимает 16-е место, набрав 35 очков и на шесть очков опережая идущую в зоне вылета "Мальорку". "Бетис" с 38 очками идет 13-м.

В следующем туре "Сельта" 7 июля примет "Атлетико", "Бетис" 8 июля на своем поле сыграет с "Осасуной".

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