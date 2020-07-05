Роналду заявил, что ему было важно забить со штрафного удара

ТАСС, 5 июля. Португальскому нападающему итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду было важно как можно скорее прервать серию неточных штрафных ударов. Комментарий футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

В субботу "Ювентус" дома победил "Торино" со счетом 4:1 в матче чемпионата Италии. Роналду забил третий мяч команды точным ударом со штрафного. До этого португалец 42 раза подряд не мог завершить штрафной удар голом.

"Мне правда был нужен этот гол со штрафного, чтобы вернуть уверенность, - сказал Роналду. - Мы знали, что это будет сложная игра, но мы работали и достигли своей цели".

Роналду забил 25-й гол в текущем сезоне чемпионата Италии, став первым игроком, забившим столько мячей за "Ювентус" за один сезон с 1961 года, тогда это удалось Омару Сивори.

"Ювентус" одержал седьмую победу подряд в чемпионате и продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 75 очков.