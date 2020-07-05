СМИ: Масвидаль заменит заразившегося коронавирусом Бёрнса на турнире UFC 251

Бёрнс был снят с турнира UFC 251 в субботу, он должен был встретиться с чемпионом в полусредней весовой категории (до 77 кг) американцем Камару Усманом в титульном поединке 11 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. По информации портала, UFC начал переговоры с Масвидалем, чтобы он провел бой на коротком уведомлении вместо Бёрнса.

Бёрнсу 33 года, в его активе 22 поединка, в 19 из которых он одержал победу (15 досрочно). В послужном списке 33-летнего Усмана 16 побед (8 досрочно) и одно поражение. 35-летний Масвидаль провел в смешанных единоборствах 48 боев, одержав 35 побед (18 досрочно) и потерпев 13 поражений. Масвидаль является автором самого быстрого нокаута в истории UFC, в июле 2019 года на турнире UFC 239 американец нокаутировал Бена Аскрена, для этого ему понадобилось пять секунд.