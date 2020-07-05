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Участники турниров UFC на "Бойцовском острове" сдадут порядка пяти тестов на коронавирус

После прибытия в ОАЭ все бойцы пройдут обязательную самоизоляцию после сдачи тестов, они будут готовиться и тренироваться исключительно в номерах отелей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Участники турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на "Бойцовском острове" в Абу-Даби сдадут порядка пяти тестов на коронавирусную инфекцию перед поединками. Об этом говорится в рекомендациях для участников, которые попали в распоряжение ТАСС.

Все участники обязаны сдать тесты на коронавирусную инфекцию за два дня до вылета в Абу-Даби, а также по прилете. После прибытия в ОАЭ все бойцы пройдут обязательную самоизоляцию после сдачи тестов. Во время нее они будут готовиться и тренироваться исключительно в номерах отелей. В некоторых номерах специально для подготовки есть спортивные маты.

UFC проведет четыре турнира на так называемом "Бойцовском острове", первый из них пройдет 11 июля. Ранее бои на турнирах организации в связи со смертью тренера Абдулманапа Нурмагомедова отменили россияне Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков.

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