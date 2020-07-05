Другович выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Австрии, Шварцман - четвертый

ТАСС, 5 июля. Бразильский гонщик команды MP Motorsport Фелипе Другович выиграл вторую гонку стартового этапа сезона гоночной серии "Формула-2", который проходит в австрийском Шпильберге.

Бразилец лидировал от старта до финиша гонки, при этом трижды во время заезда из-за различных гоночных инцидентов на трассе появлялась машина безопасности. Вторым финишировал швейцарец Луи Делетраз из команды Charouz Racing System, тройку лучших замкнул британец Даниэл Тиктум из DAMS. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, финишировал четвертым.

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) закончил гонку десятым, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) финишировал на 18-м месте. Партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер стал седьмым.

Следующий этап "Формулы-2" также пройдет на трассе в Шпильберге, заезды будут проведены с 10 по 12 июля. Шварцман проводит первый сезон в "Формуле-2", в прошлом сезоне он стал чемпионом "Формулы-3". Для Мазепина текущий сезон в "Формуле-2" - второй в карьере, для Маркелова - седьмой.

"Формула-2" является одной из серий поддержки чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Гонка австрийского Гран-при "Формулы-1" начнется позднее в воскресенье - в 16:10 мск.