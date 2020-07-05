ФК "Оренбург" выразил благодарность врачам города за помощь команде

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург", выступающий в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), поблагодарил врачей города за помощь команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин. Позднее стало известно, что число заразившихся сотрудников клуба увеличилось до десяти, у одного из игроков было выявлено двустороннее воспаление легких. В пятницу "Оренбург" попросил "Рубин" перенести матч 26-го тура РПЛ, который планировался на 5 июля, на резервную дату - 19 июля. В воскресенье стало известно, что игра пройдет, как и планировалось, 5 июля, начало - 18:30 мск.

"Коллектив футбольного клуба "Оренбург" от всей души благодарит врачей Городской клинической больницы № 1 Оренбурга, главного врача больницы Александра Григорьева, врачей ДГКБ Оренбурга и главного врача Наталью Трикоменас за всестороннюю круглосуточную помощь нашей команде. РПЛ проводит матчи под эгидой акции "Спасибо врачам" - для нашей команды эта акция как никогда актуальна. Спасибо вам большое за ваш огромный труд, вы наши герои", - говорится в сообщении.

Ранее "Оренбург" по причине обнаружения коронавируса у игроков не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против "Краснодара" и "Урала" соответственно. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в обоих случаях засчитал команде технические поражения со счетом 0:3.

Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Оренбург" идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Рубин" располагается на 13-й строчке, набрав 27 очков.