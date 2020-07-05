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Футбол в России

"Уфа" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Игрок "Уфы" Даниил Фомин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Игрок "Уфы" Даниил Фомин
© Донат Сорокин/ТАСС

УФА, 5 июля. /ТАСС/. "Уфа" сыграла вничью с екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник гостей Отман Эль-Кабир на 66-й минуте. Защитник "Уфы" Денис Терентьев отличился на 93-й минуте. На 65-й минуте встречи за второе предупреждение с поля был удален румынский защитник "Уфы" Йонуц Неделчару.

"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 26 матчей. "Урал" идет девятым - 32 очка после 26 игр. В следующем туре "Урал" 9 июля дома примет московское "Динамо", днем ранее "Уфа" в гостях сыграет с "Ростовом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25185252-1259
2Локомотив26147536-2649
3Краснодар24129340-2345
4Ростов26127743-4643
5ЦСКА26127736-2643
6Уфа26712719-2133
7Спартак26951329-3032
8Динамо2588921-2732
9Урал26881033-4532
10Арсенал26941330-3531
11Сочи26791038-3130
12Тамбов26841432-3528
13Рубин25691014-2527
14Ахмат26691124-3727
15Крылья Советов26661426-3624
16Оренбург25651426-4323

 

Теги
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