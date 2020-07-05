"Уфа" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

УФА, 5 июля. /ТАСС/. "Уфа" сыграла вничью с екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл полузащитник гостей Отман Эль-Кабир на 66-й минуте. Защитник "Уфы" Денис Терентьев отличился на 93-й минуте. На 65-й минуте встречи за второе предупреждение с поля был удален румынский защитник "Уфы" Йонуц Неделчару.
"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 26 матчей. "Урал" идет девятым - 32 очка после 26 игр. В следующем туре "Урал" 9 июля дома примет московское "Динамо", днем ранее "Уфа" в гостях сыграет с "Ростовом".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|18
|5
|2
|52-12
|59
|2
|Локомотив
|26
|14
|7
|5
|36-26
|49
|3
|Краснодар
|24
|12
|9
|3
|40-23
|45
|4
|Ростов
|26
|12
|7
|7
|43-46
|43
|5
|ЦСКА
|26
|12
|7
|7
|36-26
|43
|6
|Уфа
|26
|7
|12
|7
|19-21
|33
|7
|Спартак
|26
|9
|5
|13
|29-30
|32
|8
|Динамо
|25
|8
|8
|9
|21-27
|32
|9
|Урал
|26
|8
|8
|10
|33-45
|32
|10
|Арсенал
|26
|9
|4
|13
|30-35
|31
|11
|Сочи
|26
|7
|9
|10
|38-31
|30
|12
|Тамбов
|26
|8
|4
|14
|32-35
|28
|13
|Рубин
|25
|6
|9
|10
|14-25
|27
|14
|Ахмат
|26
|6
|9
|11
|24-37
|27
|15
|Крылья Советов
|26
|6
|6
|14
|26-36
|24
|16
|Оренбург
|25
|6
|5
|14
|26-43
|23