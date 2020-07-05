Косаченко: Квят не виноват в сходе на первом этапе сезона "Формулы-1", его подвела техника

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на первом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не по своей вине, гонщика подвела техника. Такое мнение ТАСС высказала Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

Квят не смог финишировать, на предпоследнем круге у него взорвалось заднее колесо. На момент инцидента он шел на десятой строчке. Победителем Гран-при Австрии стал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер, третьим стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, но откатился на четвертое место в итоговом протоколе из-за пятисекундного штрафа.

"Ужасно обидно за Даниила Квята, но когда ты на последних кругах гонки борешься за попадание в очковую зону, то понимаешь, что всякое возможно. На этот раз, к большому сожалению, подвела техника, - сказала Косаченко. - Это говорит о том, что большого прорыва вперед у команды так и не будет, и, наверное, все останется так, как было. Это команда - середняк, который не войдет в топовую лигу в этом году".

"Сегодня гонку завершила половина пелотона, и если дальше будет такая же борьба на выбывание, то, конечно, у Квята могут быть и более высокие результаты. Если не будет подводить техника. Но в целом потолок этой команды - с седьмого места и ниже, выше будет прорываться, только если что-то произойдет. Но в сегодняшней ситуации Даня был абсолютно не виноват, это чисто техническая история", - добавила собеседница агентства.