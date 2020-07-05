Эксперт: пилоты "Мерседеса" как будто соревнуются в собственной лиге в "Формуле-1"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пилоты команды "Мерседес" являются главными кандидатами на победу в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", они как будто находятся в отдельной от других команд лиге. Такое мнение ТАСС высказала Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

В воскресенье пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем первого этапа нового сезона в Австрии. Второе место занял пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер, третьим стал британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, но откатился на четвертое место в итоговом протоколе из-за пятисекундного штрафа. Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") не сумел финишировать из-за взорвавшегося колеса на предпоследнем круге.

"На мой взгляд, расклад сил был очевиден еще до старта, и эта гонка его только подтвердила. Пилоты "Мерседеса" находятся в собственной лиге, - отметила Косаченко. - Может быть, если бы не проблема у Макса Ферстаппена, то только он еще мог бы побороться сегодня".

"Интересно, что первым сегодня был Боттас. У Хэмилтона есть все шансы догнать и по ряду показателей обогнать великого Михаэля Шумахера, но сейчас Боттас прекрасно встал у него на пути. Может быть, говорить о том, что пилоты "Мерседеса" точно победят в этом сезоне, еще преждевременно, но у меня такое ощущение, что они просто в другой лиге", - добавила Косаченко.