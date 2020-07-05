Гунина выиграла второй этап женского онлайн-турнира по быстрым шахматам

ТАСС, 5 июля. Россиянка Валентина Гунина обыграла украинку Анну Ушенину в финале второго этапа женского турнира по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship. Соревнования проходили в онлайн-режиме.

Гунина победила со счетом 7:5 и заработала 12 очков.

Турнир состоит из четырех этапов. В нем принимает участие 21 шахматистка, причем каждая из них выступит только на трех из четырех этапов.

Участницы каждого из этапов набирают очки в соответствии с занятым местом. Две шахматистки, набравшие наибольшее количество очков за три этапа, выходят в Суперфинал.