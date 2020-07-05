Газизов назвал Лапочкина неудобным арбитром для футбольного клуба "Уфа"

В воскресенье "Уфа" на своем поле сыграла вничью с "Уралом" со счетом 1:1 в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 65-й минуте за две желтые карточки был удален защитник "Уфы" Йонуц Неделчару. В добавленное время нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов упал в штрафной площади "Урала" после контакта с игроком команды из Екатеринбурга Юрием Бавиным. Лапочкин после консультации с арбитрами, отвечающими за систему видеоассистента рефери (VAR), просмотрел видеоповтор и не назначил пенальти.

"По этим двум моментам мне хочется посмотреть побольше повторов. Были еще моменты, когда мы делали подачу, были завалы в штрафной. Я скажу так, что с Лапочкиным у нас статистика очень плачевная, видимо, химии никакой нет", - отметил Газизов.

"Я не говорю о чем-то плохом, но так бывает. Бывают неудобные команды, а бывает неудобный арбитр. Может быть, и хороший, но вот для нас он неудобный", - добавил генеральный директор "Уфы".

Счет в матче "Уфа" - "Урал" открыл полузащитник гостей Отман Эль-Кабир на 66-й минуте, защитник "Уфы" Денис Терентьев сравнял счет в добавленное время. "Я считаю, что в целом мы были лучше, играли более компактно, когда начался второй тайм, мы обозначили, что хотели победить. Но потом случилось удаление, сразу после которого был забит гол в наши ворота. Однако команда не опустила руки, показала свой характер, ребята молодцы, так и делаются команды", - сказал Газизов.

"Уфа" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 33 очка после 26 матчей. В следующем туре "Уфа" 8 июля в гостях сыграет с "Ростовом".