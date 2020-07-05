"Болонья" одержала волевую победу над "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 5 июля. "Болонья" на выезде обыграла "Интер" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Муса Джувара (74-я минута) и Муса Барроу (80), у проигравших отличился Ромелу Лукаку (22). На 57-й минуте матча полузащитник "Болоньи" Роберто Сориано получил прямую красную карточку, а на 77-й минуте игрок "Интера" Алессандро Бастони получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 62-й минуте встречи форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес не сумел реализовать пенальти.

"Интер" прервал серию без поражений из четырех матчей, клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице, в его активе 64 очка (отставание от "Лацио" составляет четыре очка, на столько же баллов "Интер" опережает "Аталанту"). "Болонья" поднялась на девятую строчку, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Антонио Конте 9 июля на выезде сыграют с "Вероной", "Болонья" днем ранее примет "Сассуоло".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.