"Болонья" одержала волевую победу над "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 5 июля. "Болонья" на выезде обыграла "Интер" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Муса Джувара (74-я минута) и Муса Барроу (80), у проигравших отличился Ромелу Лукаку (22). На 57-й минуте матча полузащитник "Болоньи" Роберто Сориано получил прямую красную карточку, а на 77-й минуте игрок "Интера" Алессандро Бастони получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 62-й минуте встречи форвард миланского клуба Лаутаро Мартинес не сумел реализовать пенальти.
"Интер" прервал серию без поражений из четырех матчей, клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице, в его активе 64 очка (отставание от "Лацио" составляет четыре очка, на столько же баллов "Интер" опережает "Аталанту"). "Болонья" поднялась на девятую строчку, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Антонио Конте 9 июля на выезде сыграют с "Вероной", "Болонья" днем ранее примет "Сассуоло".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|30
|24
|3
|3
|63-26
|75
|2
|Лацио
|30
|21
|5
|4
|66-31
|68
|3
|Интер
|30
|19
|7
|4
|63-31
|64
|4
|Аталанта
|29
|18
|6
|5
|82-39
|60
|5
|Рома
|29
|14
|6
|9
|53-35
|48
|6
|Милан
|30
|13
|7
|10
|39-37
|46
|7
|Наполи
|29
|13
|6
|10
|46-39
|45
|8
|Верона
|29
|11
|9
|9
|37-34
|42
|9
|Болонья
|30
|11
|8
|11
|43-47
|41
|10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|55-52
|40
|11
|Кальяри
|29
|10
|9
|10
|48-45
|39
|12
|Парма
|29
|11
|6
|12
|40-38
|39
|13
|Фиорентина
|29
|7
|10
|12
|35-42
|31
|14
|Удинезе
|29
|8
|7
|14
|25-41
|31
|15
|Торино
|30
|9
|4
|17
|34-56
|31
|16
|Сампдория
|29
|8
|5
|16
|33-51
|29
|17
|Дженоа
|29
|6
|8
|15
|35-56
|26
|18
|Лечче
|30
|6
|7
|17
|38-70
|25
|19
|СПАЛ
|29
|5
|4
|20
|23-50
|19
|20
|Брешия
|29
|4
|6
|19
|25-58
|18