"Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 6 июля. "Барселона" обыграла "Вальярреал" со счетом 4:1 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Суарес (20-я минута), Антуан Гризманн (45) и Ансу Фати (87), на третьей минуте матча защитник хозяев Пау Торрес отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Херард Морено (14). Суарес стал первым игроком в истории каталонского клуба, который забивал голы в каждом из 12 месяцев.

"Барселона" не проигрывает в чемпионате на протяжении восьми встреч, в турнирной таблице клуб идет на втором месте, набрав 73 очка и отставая от лидирующего "Реала" на четыре очка, "Вильярреал" потерпел первое поражение за последние семь матчей, команда располагается на пятой строчке, имея в активе 54 очка. В следующем туре каталонский клуб 8 июля примет "Эспаньол", "Вильярреал" в этот же день на выезде встретится с "Хетафе".

В другом матче игрового дня "Леганес" в большинстве на выезде обыграл "Эспаньол" со счетом 1:0, а "Осасуна" и "Хетафе" не смогли выявить победителя (0:0).