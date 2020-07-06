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Футбол в Испании

"Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал" в матче чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 6 июля. "Барселона" обыграла "Вальярреал" со счетом 4:1 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Суарес (20-я минута), Антуан Гризманн (45) и Ансу Фати (87), на третьей минуте матча защитник хозяев Пау Торрес отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Херард Морено (14). Суарес стал первым игроком в истории каталонского клуба, который забивал голы в каждом из 12 месяцев.

"Барселона" не проигрывает в чемпионате на протяжении восьми встреч, в турнирной таблице клуб идет на втором месте, набрав 73 очка и отставая от лидирующего "Реала" на четыре очка, "Вильярреал" потерпел первое поражение за последние семь матчей, команда располагается на пятой строчке, имея в активе 54 очка. В следующем туре каталонский клуб 8 июля примет "Эспаньол", "Вильярреал" в этот же день на выезде встретится с "Хетафе".

В другом матче игрового дня "Леганес" в большинстве на выезде обыграл "Эспаньол" со счетом 1:0, а "Осасуна" и "Хетафе" не смогли выявить победителя (0:0).

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид34238362-2177
2Барселона34227578-3673
3Атлетико341614446-2562
4Севилья331512648-3357
5Вильярреал341661254-4454
6Хетафе341411942-3153
7Реал Сосьедад331551350-4250
8Атлетик Бильбао3412121038-2948
9Валенсия3412111143-5047
10Гранада341381342-4047
11Осасуна3411121140-4745
12Леванте331261541-4642
13Вальядолид348151128-3739
14Бетис349111444-5538
15Алавес34981732-5135
16Сельта347141333-4335
17Эйбар33981634-5035
18Мальорка34852135-5929
19Леганес346101825-4928
20Эспаньол34592027-5424

 

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