"Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 6 июля. "Барселона" обыграла "Вальярреал" со счетом 4:1 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Суарес (20-я минута), Антуан Гризманн (45) и Ансу Фати (87), на третьей минуте матча защитник хозяев Пау Торрес отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Херард Морено (14). Суарес стал первым игроком в истории каталонского клуба, который забивал голы в каждом из 12 месяцев.
"Барселона" не проигрывает в чемпионате на протяжении восьми встреч, в турнирной таблице клуб идет на втором месте, набрав 73 очка и отставая от лидирующего "Реала" на четыре очка, "Вильярреал" потерпел первое поражение за последние семь матчей, команда располагается на пятой строчке, имея в активе 54 очка. В следующем туре каталонский клуб 8 июля примет "Эспаньол", "Вильярреал" в этот же день на выезде встретится с "Хетафе".
В другом матче игрового дня "Леганес" в большинстве на выезде обыграл "Эспаньол" со счетом 1:0, а "Осасуна" и "Хетафе" не смогли выявить победителя (0:0).
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|34
|23
|8
|3
|62-21
|77
|2
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|78-36
|73
|3
|Атлетико
|34
|16
|14
|4
|46-25
|62
|4
|Севилья
|33
|15
|12
|6
|48-33
|57
|5
|Вильярреал
|34
|16
|6
|12
|54-44
|54
|6
|Хетафе
|34
|14
|11
|9
|42-31
|53
|7
|Реал Сосьедад
|33
|15
|5
|13
|50-42
|50
|8
|Атлетик Бильбао
|34
|12
|12
|10
|38-29
|48
|9
|Валенсия
|34
|12
|11
|11
|43-50
|47
|10
|Гранада
|34
|13
|8
|13
|42-40
|47
|11
|Осасуна
|34
|11
|12
|11
|40-47
|45
|12
|Леванте
|33
|12
|6
|15
|41-46
|42
|13
|Вальядолид
|34
|8
|15
|11
|28-37
|39
|14
|Бетис
|34
|9
|11
|14
|44-55
|38
|15
|Алавес
|34
|9
|8
|17
|32-51
|35
|16
|Сельта
|34
|7
|14
|13
|33-43
|35
|17
|Эйбар
|33
|9
|8
|16
|34-50
|35
|18
|Мальорка
|34
|8
|5
|21
|35-59
|29
|19
|Леганес
|34
|6
|10
|18
|25-49
|28
|20
|Эспаньол
|34
|5
|9
|20
|27-54
|24