UFC объявил о проведении поединка Усман - Масвидаль на "Бойцовском острове"

ТАСС, 6 июля. Американец Хорхе Масвидаль встретится с чемпионом в полусредней весовой категории (до 77 кг) соотечественником Камару Усманом в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 251, который пройдет 11 июля на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Масвидаль заменит бразильца Гилберта Бёрнса, заразившегося коронавирусной инфекцией. Бёрнс был снят с турнира UFC 251 в субботу.

В послужном списке 33-летнего Усмана 16 побед (8 досрочно) и одно поражение. 35-летний Масвидаль провел в смешанных единоборствах 48 боев, одержав 35 побед (18 досрочно) и потерпев 13 поражений. Масвидаль является автором самого быстрого нокаута в истории UFC, в июле 2019 года на турнире UFC 239 американец нокаутировал Бена Аскрена, для этого ему понадобилось пять секунд.