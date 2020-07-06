Андрей Рублев вернется на корт на турнире в Австрии после самоизоляции

ТАСС, 6 июля. Российский теннисист Андрей Рублев на этой неделе выступит на выставочном турнире в Австрии, завершив режим самоизоляции после участия в соревновании в Хорватии, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом Рублев сообщил в Twitter.

В конце июня Рублев принимал участие в турнире в хорватском Задаре, где вышел в финал, в котором должен был встретиться с сербом Новаком Джоковичем. Матч не состоялся - турнир был остановлен из-за обнаружения коронавируса у болгарина Григора Димитрова, хорвата Борны Чорича, а также у фитнес-тренера Джоковича Марко Паники, позднее диагноз подтвердился и у сербского теннисиста. 2 июля лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович сообщил, что сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Рублев 22 июня сообщил в Twitter, что у него во время турнира коронавирус не был обнаружен.

"У меня важные новости - после завершения 14-дневного карантина и сдачи трех тестов (все - отрицательные) мой врач разрешил мне сыграть на турнире Тима (австрийского теннисиста Доминика Тима, третьего номера рейтинга ATP - прим. ТАСС) в австрийском Кицбюэле на этой неделе, - написал Рублев. - Я понимаю, что нынешнее сложное время требует проявления большой ответственности - организаторы заверили меня, что турнир будет проведен по всем необходимым нормам, в которых будет главенствовать общая сохранность здоровья".

22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге ATP. В его активе четыре победы на турнирах организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.