Назарова: намерение прыгуна с шестом Волкова сменить гражданство вполне понятно

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Намерение обладателя юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянина Матвея Волкова сменить спортивное гражданство можно понять. Такое мнение ТАСС высказала представитель спортсмена Ольга Назарова.

В понедельник издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что 16-летний Волков планирует сменить спортивное гражданство.

"В условиях грядущего бессрочного бойкота ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) Матвей сейчас задумывается о том, чтобы сменить спортивное гражданство и выступать за другую страну, - заметила Назарова. - Это очень перспективный спортсмен, который не должен хоронить свой талант из-за ошибок взрослых людей, поэтому я вполне понимаю его желание иметь возможность совершенствоваться дальше и выступать за рубежом".

29 февраля на турнире в Москве Волков показал результат 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет).

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах в любом статусе. Причиной для такого вердикта может стать невыплата Всероссийской федерацией легкой атлетики в срок (до 1 июля) штрафа размером в $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность последней к махинациям с документами легкоатлета Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.