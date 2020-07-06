Легкоатлеты на сборах в Новогорске и Кисловодске успешно прошли проверку на коронавирус

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Члены сборной команды России по легкой атлетике, заехавшие 1 июля на тренировочные сборы в Кисловодск и Новогорск, успешно прошли тестирование на коронавирус. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский.

Как сообщал ранее ТАСС, в Новогорск приехали 30 легкоатлетов (представители метаний, прыгунов, многоборцев и спринтеров) и специалистов. В Кисловодске готовятся 40 спортсменов (группа выносливости и ходьба) и специалистов. Сборы продлятся до 31 июля.

"Легкоатлеты, заехавшие 1 июля на базы в Кисловодске и Новогорске, прошли успешное тестирование на коронавирус, все тесты отрицательные. Ребята уже приступили к тренировкам", - заметил Борзаковский.

В числе тех, кто в настоящее время централизованно готовится к сезону присутствуют серебряные призеры чемпионата мира 2019 года Василий Мизинов (ходьба на 20 км) и Михаил Акименко (прыжки в высоту). Победители ЧМ-2019 Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также призеры тех соревнований Сергей Шубенков (серебро в беге на 110 метров с барьерами) и Илья Иванюк (бронза в прыжках в высоту) готовятся к сезону самостоятельно с личными тренерами.