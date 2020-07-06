Жан-Клод ван Дамм отметил, что восхищался жизненным путем Абдулманапа Нурмагомедова

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова на 58-м году жизни стало известно в пятницу. Позднее его тело было доставлено в Дагестан, где прошли похороны. Его сын Хабиб Нурмагомедов владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

ТАСС, 6 июля. Бельгийский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод ван Дамм отметил, что всегда восхищался жизненным путем тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ван Дамм написал в Instagram.

"Брат, я никогда не встречал тебя в реальной жизни, но всегда восхищался твоим выдающимся жизненным путем. Мои искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову, семье и всему миру UFC", - написал ван Дамм.

Ван Дамм в 19 лет стал чемпионом Европы по карате, получив черный пояс. После этого он принимал участие в различных турнирах по кикбоксингу, пока не начал актерскую карьеру.

Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.