Reuters: ФИФА отложит решение по выбору городов чемпионата мира 2026 года

ТАСС, 6 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) отсрочит принятие решения по выбору городов, которые примут чемпионат мира 2026 года, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. США представит 17 городов-кандидатов для проведения матчей чемпионата мира, Канада и Мексика - по три. Решение должно было быть принято в марте, но из-за пандемии коронавируса семинар ФИФА был перенесен на 7 июля.

По словам главного специалиста ФИФА по проведению турниров и мероприятий Колина Смита, принятие решения вновь будет отсрочено на несколько недель.

ФИФА выберет 16 из 23 предложенных городов для проведения матчей мирового первенства, при этом должно сократиться только число американских городов.

Ближайший чемпионат мира пройдет в 2022 году в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.