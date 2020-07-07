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Футбол в Англии

"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон", Моуринью одержал 200-ю победу в чемпионате Англии

Моуринью занимает пятое место по числу побед в Английской премьер-лиге
Описание
© EPA-EFE/Cath Ivill

ТАСС, 7 июня. Футболисты "Тоттенхэма" со счетом 1:0 обыграли "Эвертон" в домашнем матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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На 24-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Эвертона" Майкл Кин. После окончания первого тайма между французским голкипером "Тоттенхэма" Уго Льорисом и южнокорейским форвардом клуба Сон Хын Мином случился конфликт, который едва не перерос в потасовку. Столкновения помогли избежать игроки "Тоттенхэма". Перед выходом на вторую половину матча Льорис и Сон Хын Мин помирились в подтрибунном помещении.

Главный тренер "Тоттенхэма" Моуринью одержал 200-ю победу в АПЛ, для этого ему понадобилось 326 матчей. Меньше для подобного достижения потребовалось лишь Алексу Фергюсону (322). Моуринью занимает пятое место по числу побед в АПЛ после Фергюсона (528), Арсена Венгера (476), Гарри Реднаппа (236) и Дэвида Мойеса (207).

Победа в матче позволила "Тоттенхэму" подняться на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 33 матчах. "Эвертон" идет 11-м, имея в активе 44 очка после 33 встреч. Досрочное чемпионство за семь туров до конца завоевал "Ливерпуль".

В следующем туре подопечные Моуринью 9 июля на выезде встретятся с "Борнмутом", "Эвертон" в этот же день на домашнем стадионе примет "Саутгемптон".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль33292272-2589
2Манчестер Сити33213981-3466
3Лестер33177963-3158
4Челси331761060-4457
5Манчестер Юнайтед331510856-3355
6Вулверхэмптон331313745-3652
7Арсенал331213849-4149
8Тоттенхэм331391152-4448
9Шеффилд Юнайтед331212934-3348
10Бёрнли331371337-4646
11Эвертон331281340-4844
12Ньюкасл3311101235-4543
13Саутгемптон331341642-5543
14Кристал Пэлас331191328-4042
15Брайтон338121335-4436
16Вест Хэм33871840-5831
17Уотфорд336101729-5228
18Астон Вилла33762036-6227
19Борнмут33762032-5927
20Норвич33562225-6121

 

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