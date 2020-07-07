"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон", Моуринью одержал 200-ю победу в чемпионате Англии

ТАСС, 7 июня. Футболисты "Тоттенхэма" со счетом 1:0 обыграли "Эвертон" в домашнем матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
На 24-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Эвертона" Майкл Кин. После окончания первого тайма между французским голкипером "Тоттенхэма" Уго Льорисом и южнокорейским форвардом клуба Сон Хын Мином случился конфликт, который едва не перерос в потасовку. Столкновения помогли избежать игроки "Тоттенхэма". Перед выходом на вторую половину матча Льорис и Сон Хын Мин помирились в подтрибунном помещении.
Главный тренер "Тоттенхэма" Моуринью одержал 200-ю победу в АПЛ, для этого ему понадобилось 326 матчей. Меньше для подобного достижения потребовалось лишь Алексу Фергюсону (322). Моуринью занимает пятое место по числу побед в АПЛ после Фергюсона (528), Арсена Венгера (476), Гарри Реднаппа (236) и Дэвида Мойеса (207).
Победа в матче позволила "Тоттенхэму" подняться на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 33 матчах. "Эвертон" идет 11-м, имея в активе 44 очка после 33 встреч. Досрочное чемпионство за семь туров до конца завоевал "Ливерпуль".
В следующем туре подопечные Моуринью 9 июля на выезде встретятся с "Борнмутом", "Эвертон" в этот же день на домашнем стадионе примет "Саутгемптон".
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|29
|2
|2
|72-25
|89
|2
|Манчестер Сити
|33
|21
|3
|9
|81-34
|66
|3
|Лестер
|33
|17
|7
|9
|63-31
|58
|4
|Челси
|33
|17
|6
|10
|60-44
|57
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|15
|10
|8
|56-33
|55
|6
|Вулверхэмптон
|33
|13
|13
|7
|45-36
|52
|7
|Арсенал
|33
|12
|13
|8
|49-41
|49
|8
|Тоттенхэм
|33
|13
|9
|11
|52-44
|48
|9
|Шеффилд Юнайтед
|33
|12
|12
|9
|34-33
|48
|10
|Бёрнли
|33
|13
|7
|13
|37-46
|46
|11
|Эвертон
|33
|12
|8
|13
|40-48
|44
|12
|Ньюкасл
|33
|11
|10
|12
|35-45
|43
|13
|Саутгемптон
|33
|13
|4
|16
|42-55
|43
|14
|Кристал Пэлас
|33
|11
|9
|13
|28-40
|42
|15
|Брайтон
|33
|8
|12
|13
|35-44
|36
|16
|Вест Хэм
|33
|8
|7
|18
|40-58
|31
|17
|Уотфорд
|33
|6
|10
|17
|29-52
|28
|18
|Астон Вилла
|33
|7
|6
|20
|36-62
|27
|19
|Борнмут
|33
|7
|6
|20
|32-59
|27
|20
|Норвич
|33
|5
|6
|22
|25-61
|21