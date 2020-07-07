Предварительная дата возобновления сезона НХЛ назначена на 1 августа

В рамках предварительного соглашения НХЛ и NHLPA были установлены следующие даты: начало официальных тренировочных сборов (13 июля); клубы прибудут в города, которые будут принимать матчи плей-офф (26 июля). 1 августа стартуют матчи отборочного раунда, города проведения на данный момент не определены. Предварительное соглашение подлежит утверждению руководством НХЛ и исполкомом NHLPA, окончательное решение будет принято в течение нескольких дней, на этот период стороны воздержатся от комментариев.

Ранее комиссар НХЛ Билл Дэйли в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс рассказал об условиях протоколов для возобновление сезона. По его словам, заражение коронавирусом одного из игроков не должно повлиять на дальнейшее выступление всей команды, хоккеист или сотрудник с положительным результатом теста будет изолирован. Лига предупредила, что вспышка инфекции может поставить под удар розыгрыш всего турнира. НХЛ будет отвечать за ежедневное тестирование на коронавирус игроков и сотрудников команд, как только они прибудут в города, где будут проходить матчи.

На данный момент команды НХЛ находятся на второй фазе регламента по возобновлению: хоккеистам разрешено тренироваться на площадках группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам и обслуживающему персоналу, на базы команд не допускаются представители СМИ, родные и агенты хоккеистов, массажисты и другие люди, не связанные напрямую с тренировочным процессом.

В понедельник стало известно, что число положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков клубов НХЛ возросло до 23. С начала второго этапа тестирование прошли 396 игроков, было проведено более 2900 тестов, также коронавирусная инфекция была выявлена у 12 игроков, не участвующих во втором этапе. Все заболевшие игроки изолированы. Ранее портал The Athletic сообщил о множественных случаях заражения коронавирусом в "Сент-Луисе", где играют российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, команда приостановила тренировки до понедельника, инфекция выявлена у нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса и пяти игроков "Тампы".

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.