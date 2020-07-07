Гол Окампоса принес "Севилье" победу над "Эйбаром" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 7 июля. Футболисты "Севильи" обыграли "Эйбар" со счетом 1:0 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол на 56-й минуте забил Лукас Окампос. Капитан "Севильи" Эвер Банега провел за команду 152 матча в чемпионатах Испании, выйдя по этому показателю на второе место в истории клуба. 32-летний аргентинец уступает лишь Хосе Карлосу Дьегесу, в активе которого 203 встречи в футболке "Севильи".
"Севилья" продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 11 матчей (пять побед, шесть ничьих) и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 34 матчах. Команды, которые займут первые четыре места по итогам сезона, сыграют в Лиге чемпионов в следующем году, отрыв от пятого места составляет шесть очков. "Эйбар" идет 17-м, имея в активе 35 очков, отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.
В следующем туре "Севилья" 9 июля в гостях сыграет с "Атлетиком" из Бильбао, "Эйбар" в этот же день дома примет "Леганес".
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|34
|23
|8
|3
|62-21
|77
|2
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|78-36
|73
|3
|Атлетико
|34
|16
|14
|4
|46-25
|62
|4
|Севилья
|34
|16
|12
|6
|49-33
|60
|5
|Вильярреал
|34
|16
|6
|12
|54-44
|54
|6
|Хетафе
|34
|14
|11
|9
|42-31
|53
|7
|Реал Сосьедад
|34
|15
|6
|13
|51-43
|51
|8
|Атлетик Бильбао
|34
|12
|12
|10
|38-29
|48
|9
|Валенсия
|34
|12
|11
|11
|43-50
|47
|10
|Гранада
|34
|13
|8
|13
|42-40
|47
|11
|Осасуна
|34
|11
|12
|11
|40-47
|45
|12
|Леванте
|34
|12
|7
|15
|42-47
|43
|13
|Вальядолид
|34
|8
|15
|11
|28-37
|39
|14
|Бетис
|34
|9
|11
|14
|44-55
|38
|15
|Алавес
|34
|9
|8
|17
|32-51
|35
|16
|Сельта
|34
|7
|14
|13
|33-43
|35
|17
|Эйбар
|34
|9
|8
|17
|34-51
|35
|18
|Мальорка
|34
|8
|5
|21
|35-59
|29
|19
|Леганес
|34
|6
|10
|18
|25-49
|28
|20
|Эспаньол
|34
|5
|9
|20
|27-54
|24