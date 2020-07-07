Гол Окампоса принес "Севилье" победу над "Эйбаром" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 7 июля. Футболисты "Севильи" обыграли "Эйбар" со счетом 1:0 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 56-й минуте забил Лукас Окампос. Капитан "Севильи" Эвер Банега провел за команду 152 матча в чемпионатах Испании, выйдя по этому показателю на второе место в истории клуба. 32-летний аргентинец уступает лишь Хосе Карлосу Дьегесу, в активе которого 203 встречи в футболке "Севильи".

"Севилья" продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 11 матчей (пять побед, шесть ничьих) и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 34 матчах. Команды, которые займут первые четыре места по итогам сезона, сыграют в Лиге чемпионов в следующем году, отрыв от пятого места составляет шесть очков. "Эйбар" идет 17-м, имея в активе 35 очков, отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.

В следующем туре "Севилья" 9 июля в гостях сыграет с "Атлетиком" из Бильбао, "Эйбар" в этот же день дома примет "Леганес".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.