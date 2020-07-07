Боксер Уайт считает Поветкина самым закаленным из всех своих соперников

ТАСС, 7 июля. Английский боксер Диллиан Уайт назвал россиянина Александр Поветкина самым закаленным соперником в своей профессиональной карьере. Комментарий спортсмена приводит британское издание The Telegraph.

Ранее стало известно, что бой Поветкин - Уайт пройдет 22 августа. Поединок состоится в Великобритании.

"Каждый мой соперник был опасен. Поветкин, вероятно, самый закаленный парень из всех, с кем я когда-либо встречался. У него есть все - лучший послужной список, жесткость, сила и отличная ударная мощь. В случае победы надо мной он получит много денег и шанс побороться за титул, поэтому Поветкин подойдет к поединку в лучшей форме, это будет большой бой", - сказал Уайт.

Поветкин провел предыдущий бой в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Бой Поветкин - Уайт первоначально был запланирован на 2 мая, но из-за пандемии коронавируса его сначала перенесли на июль, а затем назначили на август. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.