Центр реабилитации спортсменов планируется открыть на стадионе "Нижний Новгород"

ТАСС, 7 июля. Власти Нижегородской области рассматривают возможность открытия центра для реабилитации спортсменов, а также взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В продолжение нашего проекта в рамках концепции наследия ЧМ-2018 сейчас мы прорабатываем вопрос о создании центра комплексной реабилитации спортсменов, детей и взрослых с ДЦП и ОВЗ и других групп населения, а также об открытии врачебно-физкультурного диспансера на территории стадиона "Нижний Новгород", - отметил собеседник агентства.

По его словам, создана рабочая группа по размещению медицинского центра на домашней арене. Кроме того, власти планируют перевести врачебно-физкультурный диспансер в новое здание на базе стадиона. Никитин отметил, что износ строения, где сейчас располагается диспансер, а также отсутствие в диспансере доступной среды для спортсменов-колясочников препятствуют развитию врачебно-физкультурной службы в регионе.

"Создание нового центра поможет решить все текущие проблемы, а также увеличить количество обслуживаемых спортсменов более чем в два-три раза", - пояснил губернатор.

Стадион "Нижний Новгород", принимавший чемпионат мира по футболу 2018 года, был передан в собственность региона в декабре 2019 года. В 2020 году на содержание стадиона запланировано более 240 млн рублей, большая часть из них - это средства федерального бюджета.