Во время матча чемпионата Болгарии по футболу 19 человек заразились коронавирусом

ТАСС, 7 июля. Матч второго дивизиона чемпионата Болгарии привел к заражению коронавирусом 19 футболистов и сотрудников команд-участниц. Об этом сообщает болгарское издание 24chasa.

Причиной массового заражения стал матч "Царско село" - "Черно море", который прошел 2 июля. Лаборатория ошибочно не выявила у защитника "Царско село" Мартина Кавдански коронавирус, что позволило ему выйти на после. После игры в составе "Царско село" коронавирус обнаружили еще у трех футболистов, в "Черно Море" - у 16 игроков и сотрудников.

"Черно Море" 7 июля предстоит провести матч плей-офф за право выступать в высшем дивизионе. Как ожидается, тренерский штаб выставит на игру с "Ардой" наполовину молодежный состав.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения. В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который продлится до конца июля. Остаются обязательными соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок в закрытых общественных местах.

С начала пандемии в Болгарии заразились 5 914 человек, из которых 456 - медицинские работники. Зафиксировано 250 летальных исходов, из них четыре - за прошедшие сутки. В больницах находятся 470 пациентов с коронавирусом, из них 29 - в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели 3 тыс. человек.