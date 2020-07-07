Мэрия Ярославля поможет восстановить поврежденный памятник хоккеисту Ткаченко

ТАСС, 7 июля. Власти Ярославля помогут семье погибшего в 2011 году при авиакатастрофе самолета Як-42 капитана хоккейного клуба "Локомотив" Ивана Ткаченко восстановить его памятник на Леонтьевском кладбище, поврежденный неизвестными. Об этом во вторник рассказал ТАСС мэр Ярославля Владимир Волков.

"Мы обязательно все проверим, восстановим в ближайшее время. Это вандализм безумный <...> Обязательно окажем поддержку семье в восстановлении памятника. Сегодня уже дал поручение, все восстановим", - сказал Волков.

Во вторник полиция начала проверку после сообщений о том, что в Ярославле на Леонтьевском кладбище поврежден памятник погибшему в авиакатастрофе капитану хоккейного клуба "Локомотив" Ивану Ткаченко. В частности, неизвестные повредили портрет Ткаченко, прислоненный к памятнику. В 2018 году могилы погибших хоккеистов "Локомотива", которые также захоронены на Леонтьевском кладбище в Ярославле, уже подвергались нападению вандалов, были вырваны цветы, разворованы предметы, которые приносили родственники, друзья и неравнодушные люди.

Самолет Як-42 потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе хоккеисты основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2011/2012. Выжил только бортинженер Александр Сизов.