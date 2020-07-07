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Летние олимпийские виды спорта

Тренировочный центр "Бронницы", где во время пандемии жили врачи, 9 июля возобновит работу

9 июля в "Бронницы" заедет юношеская сборная страны, а 12 июля к ним присоединится молодежная команда

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Учебно-тренировочный центр в подмосковных Бронницах, в котором во время пандемии коронавируса жили врачи, 9 июля вновь откроет свои двери для спортсменов. Об этом сообщил ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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"Врачи все выехали. Сейчас на базе, которая является федеральной, проходит полная дезинфекция. А с четверга туда начнут заезжать спортсмены: члены сборной и воспитанники расположенного там училища олимпийского резерва", - сказал Терюшков.

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин в свою очередь сообщил ТАСС, что 9 июля в "Бронницы" заедет юношеская сборная страны, а 12 июля к ним присоединится молодежная команда. "Сбор продлится чуть меньше месяца, молодежь будет находиться там до "Большой московской регаты", которую мы надеемся провести с 7 по 9 августа. На базе при заезде спортсменов будут соблюдаться жесткие санитарные требования (обязательное тестирование на коронавирус и так далее)", - сказал глава ФГСР.

"Я знаю, что санобработка всех помещений согласно требованиям Роспотребнадзора уже проведена, ограничений к использованию базы сейчас нет. Инфраструктура готова к тому, чтобы вновь принимать нашу команду", - добавил Свирин.

На базе в Бронницах на протяжении многих лет традиционно готовятся к сезону представители академической гребли, гребли на байдарках и каноэ, а также гребного слалома. Также "Бронницы" используют стрелки из лука, конькобежцы и шорт-трекисты.

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