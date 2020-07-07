Российские сноубордисты сдали тест на коронавирус перед прохождением медобследования

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах сдали тест на наличие коронавирусной инфекции перед прохождением углубленного медицинского обследования (УМО). Об этом ТАСС во вторник сообщил старший тренер сборной России Денис Салагаев.

Первый тренировочный сбор команды по параллельным дисциплинам пройдет с 9 по 28 июля в Тульской области. В сборе примут участие Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Игорь Слуев, Илья Витюгов, Наталья Соболева, Милена Быкова, София Надыршина, Анастасия Курочкина и Елизавета Салихова.

"Тренировочный сбор начнется по плану с 9 июля. Сегодня ребята сдали тест на коронавирус, завтра пройдут углубленное медицинское обследование. Результаты теста должны быть уже сегодня вечером, если у кого-то он будет положительным, то нам сразу сообщат", - сказал Салагаев.