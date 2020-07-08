Талалаев: "Крылья Советов" прижаты к стенке, команда должна набирать очки в каждом матче

ТУЛА, 8 июля. /ТАСС/. Самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" необходимо бороться за очки в каждом матче, чтобы сохранить место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил главный тренер команды Андрей Талалаев.

Во вторник "Крылья Советов" в гостях обыграли тульский "Арсенал" со счетом 4:2 в матче 27-го тура чемпионата России.

"Нужно еще много работать, потому что эта победа не спасает нас, другие команды тоже набирают очки, а нам надо подниматься вверх по таблице, - сказал Талалаев. - Мы сейчас прижаты к стенке, для того, чтобы спастись, нам нужно в каждом матче набирать очки. В этом матче определили успех не стандартные положения, а четкая командная работа, реализация тех возможностей, которые у нас возникали, чего не хватило в матче с "Локомотивом", немножко не хватило точности в матче с "Ростовом".

Исполняющий обязанности главного тренера "Арсенала" Сергей Подпалый отметил, что физическое состояние команды нормальное, но плотный график сказывается на результатах. "Старались играть понаглее, хотели побыстрее забить, что и сделали, но, к сожалению, после этого было впечатление, что дали очень много свободы сопернику, - сказал специалист. - Пропустили три гола со стандартов, это многовато. Физическое состояние нормальное, но сказывается плотный график, три игры за неделю сыграть в такую жару - это многовато, сейчас мы дадим ребятам выходной, чтобы они отдохнули, набрались сил, и постараемся в последней домашней игре сезона добиться положительного результата".

"Крылья Советов" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание "Крыльев Советов" от 14-й строчки, гарантирующей право на выступление в следующем сезоне РПЛ, составляет одно очко. "Арсенал" идет десятым, имея в активе 31 очко.

В 28-м туре подопечные Талалаева 12 июля в гостях сыграют с московским "Динамо", "Арсенал" днем ранее дома примет "Тамбов".