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Футбол в Испании

"Сельта" сыграла вничью с "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Футболисты "Атлетико" Маркос Льоренте и "Сельты" Джозеф Айду EPA-EFE/SALVADOR SAS
Описание
Футболисты "Атлетико" Маркос Льоренте и "Сельты" Джозеф Айду
© EPA-EFE/SALVADOR SAS

ТАСС, 8 июля. "Сельта" сыграла вничью с "Атлетико" в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился Франсиско Бельтран (49-я минута), у гостей отличился Альваро Мората (1). Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов появился на поле в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 59-й минуте. "Сельта" во втором круге сыграла вничью с тремя лучшими командами чемпионата - с "Барселоной", "Реалом" и "Атлетико".

В турнирной таблице "Сельта" занимает 15-е место, набрав 36 очков и на семь очков опережая идущую 18-й "Мальорку". Команды, которые займут места с 18-го по 20-е, покинут высший дивизион чемпионата Испании. "Атлетико" с 63 очками располагается на третьей строчке, опережая идущий пятым "Вильярреал" на девять очков. Четыре лучшие команды чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Сельта" в следующем туре в гостях сыграет с "Осасуной". "Атлетико" примет "Бетис". Оба матча пройдут 11 июля.

Ранее во вторник "Валенсия" на своем поле обыграла "Вальядолид" со счетом 2:1. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте, не отметился результативными действиями, а решающий гол его команда забила на 89-й минуте. Отличился Ли Кан Ин.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид34238362-2177
2Барселона34227578-3673
3Атлетико351615447-2663
4Севилья341612649-3360
5Вильярреал341661254-4454
6Хетафе341411942-3153
7Реал Сосьедад341561351-4351
8Валенсия3512121145-5150
9Атлетик Бильбао3412121038-2948
10Гранада341381342-4047
11Осасуна3411121140-4745
12Леванте341271542-4743
13Вальядолид358151229-3939
14Бетис349111444-5538
15Сельта357151334-4435
16Алавес34981732-5135
17Эйбар34981734-5135
18Мальорка34852135-5929
19Леганес346101825-4928
20Эспаньол34592027-5424

 

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