"Сельта" сыграла вничью с "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 8 июля. "Сельта" сыграла вничью с "Атлетико" в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился Франсиско Бельтран (49-я минута), у гостей отличился Альваро Мората (1). Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов появился на поле в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 59-й минуте. "Сельта" во втором круге сыграла вничью с тремя лучшими командами чемпионата - с "Барселоной", "Реалом" и "Атлетико".

В турнирной таблице "Сельта" занимает 15-е место, набрав 36 очков и на семь очков опережая идущую 18-й "Мальорку". Команды, которые займут места с 18-го по 20-е, покинут высший дивизион чемпионата Испании. "Атлетико" с 63 очками располагается на третьей строчке, опережая идущий пятым "Вильярреал" на девять очков. Четыре лучшие команды чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Сельта" в следующем туре в гостях сыграет с "Осасуной". "Атлетико" примет "Бетис". Оба матча пройдут 11 июля.

Ранее во вторник "Валенсия" на своем поле обыграла "Вальядолид" со счетом 2:1. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте, не отметился результативными действиями, а решающий гол его команда забила на 89-й минуте. Отличился Ли Кан Ин.