"Сельта" сыграла вничью с "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 8 июля. "Сельта" сыграла вничью с "Атлетико" в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев забитым мячом отметился Франсиско Бельтран (49-я минута), у гостей отличился Альваро Мората (1). Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов появился на поле в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 59-й минуте. "Сельта" во втором круге сыграла вничью с тремя лучшими командами чемпионата - с "Барселоной", "Реалом" и "Атлетико".
В турнирной таблице "Сельта" занимает 15-е место, набрав 36 очков и на семь очков опережая идущую 18-й "Мальорку". Команды, которые займут места с 18-го по 20-е, покинут высший дивизион чемпионата Испании. "Атлетико" с 63 очками располагается на третьей строчке, опережая идущий пятым "Вильярреал" на девять очков. Четыре лучшие команды чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Сельта" в следующем туре в гостях сыграет с "Осасуной". "Атлетико" примет "Бетис". Оба матча пройдут 11 июля.
Ранее во вторник "Валенсия" на своем поле обыграла "Вальядолид" со счетом 2:1. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на замену на 82-й минуте, не отметился результативными действиями, а решающий гол его команда забила на 89-й минуте. Отличился Ли Кан Ин.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|34
|23
|8
|3
|62-21
|77
|2
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|78-36
|73
|3
|Атлетико
|35
|16
|15
|4
|47-26
|63
|4
|Севилья
|34
|16
|12
|6
|49-33
|60
|5
|Вильярреал
|34
|16
|6
|12
|54-44
|54
|6
|Хетафе
|34
|14
|11
|9
|42-31
|53
|7
|Реал Сосьедад
|34
|15
|6
|13
|51-43
|51
|8
|Валенсия
|35
|12
|12
|11
|45-51
|50
|9
|Атлетик Бильбао
|34
|12
|12
|10
|38-29
|48
|10
|Гранада
|34
|13
|8
|13
|42-40
|47
|11
|Осасуна
|34
|11
|12
|11
|40-47
|45
|12
|Леванте
|34
|12
|7
|15
|42-47
|43
|13
|Вальядолид
|35
|8
|15
|12
|29-39
|39
|14
|Бетис
|34
|9
|11
|14
|44-55
|38
|15
|Сельта
|35
|7
|15
|13
|34-44
|35
|16
|Алавес
|34
|9
|8
|17
|32-51
|35
|17
|Эйбар
|34
|9
|8
|17
|34-51
|35
|18
|Мальорка
|34
|8
|5
|21
|35-59
|29
|19
|Леганес
|34
|6
|10
|18
|25-49
|28
|20
|Эспаньол
|34
|5
|9
|20
|27-54
|24