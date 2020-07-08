СМИ: правило пяти замен в футбольном матче будет действовать в сезоне-2020/21

ТАСС, 8 июля. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (ФИФА) продлят действие правила пяти замен в основное время футбольного матча на сезон-2020/21. Об этом сообщает портал Athletic.

Решение о продлении правила будет объявлено в ближайшие дни.

В соответствии с решением IFAB и ФИФА разрешено проводить пять замен вместо трех в матчах завершающихся в 2020 году турниров. Такое решение было принято, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Во время основного времени игры командам разрешается делать по три остановки для замен, также замены можно проводить в перерыве матча. В дополнительное время команды имеют право совершить шестую замену.