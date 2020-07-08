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Чемпионат Европы по современному пятиборью - 2020 отменен из-за пандемии коронавируса

Турнир должен был пройти в венгерском Секешфехерваре с 17 по 21 сентября

ТАСС, 8 июля. Европейская конфедерация современного пятиборья (ECMP) объявила об отмене чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.

Чемпионат Европы в 2020 году должен был пройти в венгерском Секешфехерваре с 17 по 21 сентября. Также отменен конгресс ECMP, который должен был пройти во время проведения континентального первенства.

"ECMP и оргкомитет чемпионата Европы сообщают, что из-за продолжающейся пандемии и существующих санитарных ограничений турнир 2020 года отменяется", - говорится в письме ECMP.

Чемпионат Европы по современному пятиборью проходит каждый год. Россия дважды принимала соревнования, оба раза турнир проходил в Москве (1997 и 2008 годы). На европейском первенстве в 2019 году сборная России завоевала одну золотую медаль.

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Влияние коронавируса на спорт
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