Боец UFC Порье уверен, что победит Гэтжи в случае повторного поединка

ТАСС, 8 июля. Американский боец смешанного стиля Дастин Порье выразил уверенность в победе над соотечественником Джастином Гэтжи в случае возможного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Комментарий Порье приводит "Газета.Ru" со ссылкой на YouTube-канал тренера Тедди Атласа.

Порье уже встречался с Гэтжи на турнире UFC в апреле 2018 года, победив тогда техническим нокаутом.

"Я могу еще раз побить Гэтжи, - сказал Порье. - Заставлю его работать и показать себя тараном, каковым он и является. Я проявлю себя как матадор. Сделаю это так же, как и в первом бою".

Гэтжи осенью нынешнего года должен провести поединок за титул чемпиона UFC в легком весе против действующего обладателя чемпионского пояса россиянина Хабиба Нурмагомедова. Официальную дату боя организация пока не объявляла. Порье встречался с Нурмагомедовым осенью 2019 года, россиянин победил удушающим приемом.

В активе 31-летнего Порье 26 побед (19 досрочно) и 6 поражений. 31-летний Гэтжи за время своей карьеры провел 24 поединка, проиграв дважды.