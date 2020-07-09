Бышовец назвал ударом смерть его помощника в сборной СССР на Олимпиаде-1988 Салькова

Сообщение о смерти Салькова 9 июля опубликовала пресс-служба клуба ЦСКА, в котором он ранее работал на позициях спортивного директора и советника президента Евгения Гинера. Тренер скончался на 84-м году жизни.

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер сборной СССР по футболу на Олимпиаде 1988 года Анатолий Бышовец назвал ударом известие о смерти своего помощника на этом турнире Владимира Салькова. Об этом Бышовец сообщил ТАСС.

"Для меня это удар и потеря, - сказал Бышовец. - Я могу говорить о нем как о человеке, профессионале, помощнике и футболисте - мы играли друг против друга. Он был центральным защитником, но играл по правилам, в духе фэйр-плей, не допускал никакой грубости. Во всех перечисленных ипостасях нужно говорить о человеческой нравственности и профессионализме".

"Это был помощник, на которого можно было положиться во всех ситуациях, - и спортивных, и организационных. На нем была большая работа по созданию условий для олимпийской команды - это и выбор места, и контроль за игроками. На футбольном поле это был человек, с которым можно было сверить какие-то решения и оценки. Время не щадит - иных уж нет, а те далече", - отметил Бышовец.

"Могу выразить только самые искренние соболезнования его близким, детям. Для меня это прискорбное известие", - резюмировал собеседник агентства.

Сальков работал в качестве второго тренера в главной и олимпийской сборных СССР, выиграв в 1988 году золотые медали Олимпиады в Сеуле. В 1982-1983, 1989-1990 годах возглавлял олимпийскую сборную, также работал главным тренером в донецком "Шахтере", московском "Торпедо", волгоградском "Роторе" и сборной Узбекистана. Привел "Шахтер" к серебряным медалям чемпионата СССР 1975 года и бронзовым - 1978 года, а также к победе в Кубке Украины в 1995 году, "Ротор" - к серебряным медалям чемпионата России 1993 года.