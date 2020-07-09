Четыре легионера хоккейного клуба ЦСКА вернулись в Россию

ТАСС, 9 июля. Четыре иностранных игрока московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА вернулись в расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Самолет с голкипером Ларсом Юханссоном (Швеция), защитником Мэтом Робинсоном (Канада) и нападающими Марио Кемпе (Швеция) и Иржи Секачем (Чехия) прибыл в Россию в четверг. Шведский защитник Клас Дальбек прибудет в Москву в ближайшие дни. Сезон-2020/21 в КХЛ предварительно должен начаться 2 сентября.

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина. ЦСКА решением Федерации хоккея России по итогам сезона был признан чемпионом России.

Согласно распоряжению правительства РФ от 25 июня, высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России, будет разрешено однократно въехать в Россию на основании особого списка. Работник обязательно должен предоставить пункт пропуска, через который он планирует въехать в Россию, и даты прибытия. По распоряжению правительства РФ от 15 мая, иностранные спортсмены и тренеры могут вернуться в Россию при наличии необходимых документов.