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Футбол в России

Перенесший удар молнии вратарь ФК "Знамя Труда" поблагодарил болельщиков за поддержку

Заборовский пришел в себя во вторник

ТАСС, 9 июля. Вратарь подмосковного клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги "Знамя Труда" Антон Заборовский, в которого попала молния во время тренировки, поблагодарил болельщиков за поддержку. Об этом 16-летний голкипер написал в своем Instagram.

"На данный момент все хорошо, я благодарю вас за поддержку, каждому очень благодарен, скоро вернусь, обнимаю", - написал голкипер.

Заборовский попал в реанимацию после того, как на тренировке 4 июля в него ударила молния. Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Знамени Труда" Игорь Майоров, Заборовский был введен в искусственную кому, во вторник игрок пришел в себя.

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Российский футбол
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