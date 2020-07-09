Чемпионат Франции по футболу сезона-2020/21 стартует 22 августа

ТАСС, 9 июля. Первый тур чемпионата Франции по футболу сезона-2020/21 пройдет с 22 по 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матчи последнего тура пройдут 23 мая 2021 года. 27 и 30 мая будут сыграны переходные матчи. Болеет точное расписание станет известно позднее. Откроет сезон финал перенесенного из-за пандемии коронавируса Кубка лиги, в котором встретятся "Пари Сен-Жермен" и "Лион". Встреча пройдет 31 июля на "Стад де Франс".

В чемпионате Франции в составе "Монако" выступает полузащитник сборной России Александр Головин. В первом туре "Монако" 23 августа примет "Реймс". Встречи с ПСЖ пройдут 22 ноября дома и 21 февраля в гостях.

Чемпионат Франции сезона-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса. Победителем был признан ПСЖ.