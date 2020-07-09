Организаторы готовятся к Московскому полумарафону по плану и ожидают разрешения на забег

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Подготовка к Московскому полумарафону идет по плану, организаторы ожидают получения разрешения на проведение забега. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе мероприятия.

Московский полумарафон должен был пройти 31 мая, но из-за ситуации с коронавирусом перенесен на 2 августа.

"В данный момент бегуны и организаторы находятся в ожидании официального снятия ограничений и разрешения на проведение мероприятия. Подготовка к мероприятию идет по плану, и мы надеемся, что сможем увидеться со всеми участниками в запланированные даты", - сообщили в пресс-службе мероприятия.