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Футбол в Италии

СМИ: Гаттузо продлит контракт с "Наполи" до 2023 года

Специалист возглавляет команду с декабря 2019 года
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо EPA-EFE/EMANUELE PENNACCHIO
Описание
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо
© EPA-EFE/EMANUELE PENNACCHIO

ТАСС, 10 июля. Главный тренер итальянского "Наполи" Дженнаро Гаттузо продлит соглашение с командой до 2023 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре 2019 года, сменив Карло Анчелотти. Его текущее соглашение действует до лета 2021 года, однако руководство клуба хочет продлить контракт с 42-летним специалистом. В течение ближайших недель Гаттузо встретится с президентом "Наполи" Аурелио де Лаурентисом и подпишет новый договор до 2023 года.

"Наполи" занимает шестое место в чемпионате Италии, имея в активе 51 очко. В июне клуб завоевал Кубок Италии, победив в финале "Ювентус" (0:0, 4:2 - по пенальти).

Трофей стал первым в тренерской карьере Гаттузо. Ранее он возглавлял швейцарский "Сьон", итальянские клубы "Палермо", "Пиза" и "Милан", а также греческий ОФИ.

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