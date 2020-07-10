СМИ: Гаттузо продлит контракт с "Наполи" до 2023 года

ТАСС, 10 июля. Главный тренер итальянского "Наполи" Дженнаро Гаттузо продлит соглашение с командой до 2023 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Гаттузо возглавил "Наполи" в декабре 2019 года, сменив Карло Анчелотти. Его текущее соглашение действует до лета 2021 года, однако руководство клуба хочет продлить контракт с 42-летним специалистом. В течение ближайших недель Гаттузо встретится с президентом "Наполи" Аурелио де Лаурентисом и подпишет новый договор до 2023 года.