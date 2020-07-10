Бывший футболист "Арсенала" Анри встал на колено в память о Джордже Флойде

Движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") оказалось в центре общественного внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими во многих городах США после смерти Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием в течение 8 минут 46 секунд. Флойд после этого умер в больнице.

ТАСС, 10 июля. Тренер клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Монреаль" Тьерри Анри преклонил колено в знак протеста против расовой дискриминации и в память об убитом афроамериканце Джордже Флойде. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Анри встал на одно колено сразу после стартового свистка. 42-летний специалист поднялся через 8 минут 46 секунд, почтив тем самым память Флойда. Его команда проиграла в матче со счетом 0:1. Встреча стала для него первой в качестве главного тренера "Монреаля".

На аналогичной должности француз ранее работал только в "Монако". Анри стал наставником этого клуба в октябре 2018 года и был уволен в январе из-за неудовлетворительных результатов. До этого он с 2016 по 2018 год работал в тренерском штабе сборной Бельгии.

Анри играл за "Монако", "Ювентус", "Арсенал", "Барселону" и "Нью-Йорк Ред Буллз". Он становился чемпионом Франции (сезон-1996/97), Англии (2001/02, 2003/04), Испании (2008/09, 2009/10), обладателем кубков этих стран и победителем Лиги чемпионов (2008/09). В составе сборной Франции он завоевывал золотые медали чемпионата мира (1998), чемпионата Европы (2000) и Кубка конфедераций (2003). Всего за национальную команду Франции Анри сыграл 123 матча и забил 51 гол.

Матчи турнира MLS is Back проходят в спортивном комплексе ESPN Wide World, который расположен в Орландо. Клубы разделены на шесть групп. Каждая команда сыграет по три встречи. Турнира завершится 11 августа, после чего возобновится регулярный чемпионат, который был прерван из-за пандемии коронавируса.