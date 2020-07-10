Женская сборная РФ по тяжелой атлетике прошла тест на коронавирус и возобновила тренировки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по тяжелой атлетике, собравшаяся в понедельник на базе в подмосковной Рузе, успешно прошла два тестирования на коронавирусную инфекцию и с четверга приступила к полноценным тренировкам. Об этом сообщил ТАСС главный тренер команды Геннадий Аниканов.

"Женская сборная России успешно прошла тестирование на коронавирус и со вчерашнего дня полноценно тренируется", - сказал Аниканов.

Женская сборная России в составе 14 человек проведет в Рузе два сбора подряд. Первый завершится 26 июля, даты следующего - с 27 июля по 16 августа. Сразу после окончания тренировочных мероприятий члены сборной отправятся в Грозный на чемпионат России.

Среди тех, кто приехал в Рузу, есть обладательница двух золотых наград чемпионатов Европы Анастасия Романова, чемпионки России 2019 года Ольга Те, Светлана Ершова, Ксения Пасхина, Кристина Соболь и Мария Вострикова. Лидер команды Татьяна Каширина приняла решение пропустить этот сбор и сейчас тренируется дома под руководством личного тренера.

Чемпионат России пройдет в Грозном с 17 по 23 августа, чемпионат Европы - в Москве с 31 октября по 8 ноября.