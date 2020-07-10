Еще четыре футболиста болгарского "Локомотива" заразились коронавирусом

СОФИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом футболистов болгарского клуба "Локомотив" (Пловдив) продолжает расти, в пятницу подтверждено заражение еще четырех игроков. Как сообщает телеканал Би-ти-ви , всего в команде заразились девять футболистов и два представителя спортивного-технического штаба.

Выросло и число зараженных болельщиков, по данным на едином информационном портале болгарского Минздрава в Пловдиве, за последние сутки выявлено 42 инфицированных. В Софии сообщили о 140 заразившихся. Всего в стране заразились 330 человек, а всего с начала пандемии - 6 672.

По мнению экспертов, рост числа заразившихся в Софии и Пловдиве непосредственно связан с проведением 1 июля финального матча Кубка Болгарии, в котором "Локомотив" в серии пенальти обыграл софийский ЦСКА. На игре присутствовали 12 тысяч болельщиков, которые не соблюдали социальную дистанцию и не носили защитные маски.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом санитарные власти приняли решение о том, что с 10 июля все спортивные мероприятия на территории страны, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей, введены и другие ограничения.