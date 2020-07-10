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Единая лига ВТБ

Совет баскетбольной Единой лиги ВТБ состоится в онлайн-формате в ТАСС

На заседании совета будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21
Здание агентства ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание агентства ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Заседание совета баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 14 июля в онлайн-формате в ТАСС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

На заседании совета будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21. Участие в совете примут руководство Единой лиги ВТБ, представители 13 клубов-участников, а также федерации играющих стран.

В здании ТАСС будут присутствовать президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, генеральный директор организации Илона Корстин, почетный президент лиги Сергей Иванов. После окончания заседания они примут участие в пресс-конференции, которая также пройдет в онлайн-режиме.

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион не будет определен.

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