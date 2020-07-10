Совет баскетбольной Единой лиги ВТБ состоится в онлайн-формате в ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Заседание совета баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 14 июля в онлайн-формате в ТАСС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.
⚡️ VTB United League board to gather at TASS HQ on July 14@tass_agency @VTBUL— Andrey Kartashov (@LeDr0n) July 10, 2020
На заседании совета будет утвержден состав участников, формат и регламент чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21. Участие в совете примут руководство Единой лиги ВТБ, представители 13 клубов-участников, а также федерации играющих стран.
В здании ТАСС будут присутствовать президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, генеральный директор организации Илона Корстин, почетный президент лиги Сергей Иванов. После окончания заседания они примут участие в пресс-конференции, которая также пройдет в онлайн-режиме.
27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион не будет определен.