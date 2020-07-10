Дацюк продлил контракт с клубом КХЛ "Автомобилист"

ТАСС, 10 июля. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Павлом Дацюком. Об этом в своем Twitter сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Новое соглашение с 41-летним форвардом рассчитано на один год.

"Павел Дацюк продлил контракт на один год с клубом "Автомобилист" из своего родного города", - написал Мильштейн.

В прошедшем сезоне Дацюк в 43 матчах набрал 22 очка по системе "гол+пас" (5+17) в регулярном чемпионате. В четырех играх плей-офф он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта", чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.