Юниорский чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в Москве отменен

ТАСС, 10 июля. Первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 19 и до 24 лет в Москве отменено. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Турнир должен был пройти в Москве с 2 по 5 июля. Решение об отмене принял совет директоров Европейской ассоциации каноэ 8 июля.

"Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ сделала все возможное, чтобы сохранить проведение первенства, и в течение последнего месяца вела переписку со всеми организациями, вовлеченными в подготовку соревнований, пытаясь найти даты, отвечающие возможностям каждой из них. Однако в условиях пандемии коронавируса, когда все международные соревнования 2020 года откладывались на более поздний срок, сложилась ситуация, в которой трудно было подобрать подходящие даты для проведения первенства осенью, приемлемые для всех", - говорится в сообщении.