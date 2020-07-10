"Стрела" победила "Богатырей" в матче чемпионата России по регби

ТАСС, 10 июля. Казанская "Стрела" дома обыграла краснодарских "Богатырей" в матче четвертого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 59:0.

В другом матче игрового дня новокузнецкий "Металлург" на своем поле переиграл столичную "Славу" со счетом 22:5, а красноярский "Енисей-СТМ" дома оказался сильнее "ВВА-Подмосковья" (24:22).

По итогам четвертого тура лидирует в турнирной таблице "Енисей-СТМ", набравший 16 очков, далее идут "Локомотив-Пенза" (16 очков), "Металлург" (16), красноярский "Красный Яр" (13), "ВВА-Подмосковье" (10), "Стрела" (9), "Слава" (5), ЦСКА (1), таганрогская "Булава" (0) и "Богатыри" (0).

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.