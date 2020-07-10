Американский боец Масвидаль сбросил более 9 кг за пять дней в преддверии поединка в UFC

ТАСС, 10 июля. Американский боец смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаль сбросил более 9 кг за пять дней в преддверии поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В ночь на 12 июля в Абу-Даби на "Бойцовском острове" Масвидаль проведет бой против чемпиона в полусреднем весе (до 77,6 кг) нигерийца Камару Усмана. Американец дал согласие на поединок за шесть дней до боя после того, как у соперника Усмана бразильца Гилберта Бёрнса был обнаружен коронавирус.

Как сообщал Масвидаль, его вес на тот момент составлял 87 кг. В пятницу на взвешивании американский боец показал вес 77,1 кг.