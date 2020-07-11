"Норвич" проиграл "Вест Хэму" и потерял шансы остаться в Английской премьер-лиге

ТАСС, 11 июля. "Норвич" на своем поле со счетом 0:4 уступил "Вест Хэму" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Хозяева поля не сумели сохранить прописку в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Все четыре гола на свой счет записал Майкл Антонио (11, 45, 54 и 74-я минуты).
"Норвич" не проигрывал дома "Вест Хэму" в чемпионате Англии с 1973 года, тогда лондонский клуб победил со счетом 1:0. В текущем чемпионате "Норвич" уступил в семи последних встречах. Антонио стал девятым игроком в истории АПЛ, который сумел забить четыре мяча в гостевой игре.
"Норвич" замыкает турнирную таблицу (20-е место), набрав 21 очко в 35 матчах. В параллельном матче "Уотфорд" дома обыграл "Ньюкасл" (2:1) и увеличил отрыв от зоны вылета. За три тура до конца чемпионата "Норвич" отстает на 13 очков от идущего 17-м "Уотфорда" и не имеет шансов остаться в АПЛ. "Вест Хэм" с 34 баллами в активе занимает 16-е место.
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|30
|2
|2
|75-26
|92
|2
|Манчестер Сити
|34
|22
|3
|9
|86-34
|69
|3
|Челси
|34
|18
|6
|10
|63-46
|60
|4
|Лестер
|34
|17
|8
|9
|64-32
|59
|5
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|10
|8
|59-33
|58
|6
|Вулверхэмптон
|34
|13
|13
|8
|45-37
|52
|7
|Шеффилд Юнайтед
|34
|13
|12
|9
|35-33
|51
|8
|Арсенал
|34
|12
|14
|8
|50-42
|50
|9
|Тоттенхэм
|34
|13
|10
|11
|52-44
|49
|10
|Бёрнли
|34
|14
|7
|13
|38-46
|49
|11
|Эвертон
|34
|12
|9
|13
|41-49
|45
|12
|Саутгемптон
|34
|13
|5
|16
|43-55
|44
|13
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|36-52
|43
|14
|Кристал Пэлас
|34
|11
|9
|14
|30-43
|42
|15
|Брайтон
|34
|8
|12
|14
|36-47
|36
|16
|Вест Хэм
|35
|9
|7
|19
|44-59
|34
|17
|Уотфорд
|35
|8
|10
|17
|33-54
|34
|18
|Борнмут
|34
|7
|7
|20
|32-59
|28
|19
|Астон Вилла
|34
|7
|6
|21
|36-65
|27
|20
|Норвич
|35
|5
|6
|24
|26-67
|21