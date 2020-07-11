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Футбол в Англии

"Норвич" проиграл "Вест Хэму" и потерял шансы остаться в Английской премьер-лиге

Все четыре гола на свой счет записал Майкл Антонио

ТАСС, 11 июля. "Норвич" на своем поле со счетом 0:4 уступил "Вест Хэму" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Хозяева поля не сумели сохранить прописку в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Все четыре гола на свой счет записал Майкл Антонио (11, 45, 54 и 74-я минуты).

"Норвич" не проигрывал дома "Вест Хэму" в чемпионате Англии с 1973 года, тогда лондонский клуб победил со счетом 1:0. В текущем чемпионате "Норвич" уступил в семи последних встречах. Антонио стал девятым игроком в истории АПЛ, который сумел забить четыре мяча в гостевой игре.

"Норвич" замыкает турнирную таблицу (20-е место), набрав 21 очко в 35 матчах. В параллельном матче "Уотфорд" дома обыграл "Ньюкасл" (2:1) и увеличил отрыв от зоны вылета. За три тура до конца чемпионата "Норвич" отстает на 13 очков от идущего 17-м "Уотфорда" и не имеет шансов остаться в АПЛ. "Вест Хэм" с 34 баллами в активе занимает 16-е место.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль34302275-2692
2Манчестер Сити34223986-3469
3Челси341861063-4660
4Лестер34178964-3259
5Манчестер Юнайтед341610859-3358
6Вулверхэмптон341313845-3752
7Шеффилд Юнайтед341312935-3351
8Арсенал341214850-4250
9Тоттенхэм3413101152-4449
10Бёрнли341471338-4649
11Эвертон341291341-4945
12Саутгемптон341351643-5544
13Ньюкасл3511101436-5243
14Кристал Пэлас341191430-4342
15Брайтон348121436-4736
16Вест Хэм35971944-5934
17Уотфорд358101733-5434
18Борнмут34772032-5928
19Астон Вилла34762136-6527
20Норвич35562426-6721
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