Плющенко надеется, что церемония вручения премии ISU Awards однажды пройдет и в России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил надежду, что вручение премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards однажды пройдет в России, это важное мероприятие в мире фигурного катания. Об этом он рассказал ТАСС.

Первое вручение премии ISU Skating Awards прошло в субботу в онлайн-формате. Церемонию изначально планировалось провести после чемпионата мира в канадском Монреале, однако из-за пандемии турнир был отменен.

"Эта премия очень нужна, это "Оскар" мира фигурного катания, и эту премию нужно развивать, проводить ежегодно в разных странах мира. Думаю, мы дождемся и того "Оскара", что пройдет в нашей стране, - сказал Плющенко. - Кому-то эта премия неинтересна, для кого-то это неважная история, но это шаг вперед, это движение. После чемпионатов мира это будет классной историей, настоящим "Оскаром", а не просто показательными выступлениями".

Победителей определяла отдельная коллегия жюри. Она состоит из шести бывших фигуристов. От России в коллегию вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.